Exp_ColorMETRO_XRSX
使用ColorMETRO_XRSX指标的交易系统. 在柱关闭时, 如果云的颜色发生改变则产生信号.
把编译好的 XRSX.ex5 和 ColorMETRO_XRSX.ex5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 目录下.
请注意, TradeAlgorithms.mqh 库文件允许在EA交易中提供零点差以及建仓时可以设置止损和获利的经纪商. 您可以在以下链接中下载此库文件: 交易算法(Trade Algorithms).
在如下测试中使用了EA交易的默认输入参数. 在测试中没有使用止损和获利.
图 1. 图表上的交易实例
在2014年 GBPJPY H8 上的测试结果:
图 2. 测试结果图表
VKW_Bands_Modify_XRSX_HTF
在输入参数中带有时段选择选项的 VKW_Bands_Modify_XRSX 指标.VKW_Bands_Modify_XRSX
使用 ColorMETRO_XRSX 振荡指标来决定设置挂单时间的指标.
Awesome_Sign
基于Awesome_Signal 指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.METRO_XRSX_Sign
基于ColorMETRO_XRSX 指标云颜色改变算法的信号灯信号指标.