这里有一种可能的简单方法将手动订单链接到策略测试器。我们当中的大多数人已经知道 ChartEvent 不能在策略测试器, 和最简单的对象里使用 — 或者我应该说, 在策略测试器上可以放置的仅有对象 (此时使用基本的 MQL5 代码) 是 "标签" 和 "按钮"。对于标签, 在上面加载它没有问题, 但对于按钮... 若不使用高级编程, 即使您设法将其放置在测试器中, 点击或取消点击它也无法检测其状态, 或l链接到其它系统。

我实现这一点的诀窍, 是通过一个简单的文件检测过程。想象这个 EA 作为一个独立的接收器, 在每笔即时报价时, EA 将持续检查文件夹中的文件, 其将触发一笔订单。如果在指定文件夹位置中检测到所需文本文件, 则 EA 将执行一条命令来处理订单并随后删除该文件。因此, 文件夹位置中存在特定文件的是执行交易的主要触发命令。

您现在可以使用任意或任何您可以想到的方式来命令 EA 执行订单, 只需在一个文件夹位置存放一个特定的文件。

在此 EA 中, MetaTrader 5 的 "...\Common\Files\" 文件夹位置中的简单 "buy.txt", "sell.txt" 或 "close.txt" 文件名将触发一条命令来执行某个基于文件名称的订单。文本文件是空的, 重要的是文件名, 且其在文件夹中的存在会计数。文件应在 <公用_数据_文件夹>\Files (我的文件夹就像这样: C:\Users\Rmd user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\) 中每次出现一个。这三个文件每次只能有一个必须出现在文件夹内, 如果不是这样, EA 读取的第一个文件将被执行, 之后 EA 将删除这三个文件的所有同名文件。

您现在所需的是一款在上述文件夹里创建或提供所需文件文件的另一个外部应用程序, 或者您可以找到一种简单方法, 在目标文件夹位置传送上述文件名。我已自行在 Visual Basic 里制作了一个, 我打算分享它, 但我怀疑网站是否允许我在此上传一个可执行文件, 所以最好您自己创建或寻找这样的程序, 它可能是您能够想到的任何方式, 只需简单地将命令文本文件放在正确的文件夹内。查看底部的讨论区, 我会发布如何制作我的面板。

