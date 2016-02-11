Здесь представлен один из простых возможных способов ручного выставления ордеров в Тестере Стратегий. Большинство из нас уже знают, что ChartEvent не работает с Тестером Стратегий, и простейшие (и единственные) объекты, которые могут быть размещены в Тестере — это метка (label) и кнопка (button). С прикреплением метки проблем не возникает, но для кнопки... Даже если вы поместите ее в тестер, то у вас не будет возможности обнаруживать ее состояние (нажата/не нажата), ничего не программируя и не привязывая ее к другим системам.



Хитрость, которую я использовал, чтобы решить эту задачу, — использование простого процесса детекции файлов. Советник при каждом тиковом движении обращается к назначенной папке в поисках файла, определяющего выставление ордера. Если в папке обнаружен требуемый текстовый файл, советник дает команду на выставление ордера, после чего файл удаляется. Таким образом, наличие определенного файла в папке — основной сигнал к совершению сделки.

Теперь вы можете использовать любые команды выставления ордеров в советнике, просто поместив в назначенную папку текстовый файл с "кодовым" названием.

В данном советнике простые имена файлов "buy.txt", "sell.txt", или "close.txt" в папке платформы "...\Common\Files\" будут вызывать команду к выставлению соответствующих названиям файлов ордеров. Текстовые файлы пустые, единственное, что будет обсчитываться советником — их имена и сам факт их нахождения в заданной папке. Файлы должны появляться по одному в <common_data_folder>\Files (пусть к моей папке выглядит таким образом: C:\Users\Rmd user\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\Common\Files\). Одновременно в папке должен находиться только один из трех типов командных файлов, в ином случае исполняться будет первый файл, который прочитает советник, после чего остальные будут удалены.

Также вам понадобится внешнее приложение, которое будет создавать или добавлять текстовые файлы в указанную папку. Или же вы можете найти другой способ передавать эти файлы в назначенную папку. В моем случае "источник" создан в Visual Basic. Я выложил бы его, но сомневаюсь, что сайт позволит мне загрузить сюда исполняемый файл, так что лучше создать или найти свой собственный. Еще раз напомню, что его задача — предоставлять вам возможность помещать командные текстовые файлы в назначенную папку. В комментариях я расскажу, как создал эту панель.

Рекомендации: