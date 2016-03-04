CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorBears - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1198
Avaliação:
(13)
Publicado:
Atualizado:
colorbears.mq5 (8.15 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O Bears Power com a opção de selecionar o preço de Abertura, Fechamento,Máxima e Mínima para o cálculo como um histograma colorido. Além disso, é realizado a suavização do indicador resultante.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (copiá-lo para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Figura 1. O indicador ColorBears

Figura 1. O indicador ColorBears

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14273

ColorBulls ColorBulls

O Bulls Power com a opção de selecionar o preço de Abertura, Fechamento,Máxima e Mínima para o cálculo como um histograma colorido.

HL_Average HL_Average

O indicador mostra os níveis de pivô, suporte e resistência.

ColorBearsCandle ColorBearsCandle

O indicador ColorBears implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado da séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador ColorBears.

ColorBullsCandle ColorBullsCandle

O indicador ColorBulls implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado da séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador ColorBulls.