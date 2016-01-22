指标显示前日的最高价, 最低价和收盘价。这些级别在交易者当中常见用于支撑和阻力, 所以指标将绘制它们, 并在每日之间留有缺口, 以便能够容易地识别新交易日的开始。

更新 1: 指标现在支持时间偏移, 所以如果您的券商所在时区为 GMT+2, 并且您希望指标基于 GMT+0 计算, 则设置小时偏移 -2。

更新 2: 修复一些发现的小瑕疵, 如周一时指标不能绘制当日线段。

偏移 -2 小时:



