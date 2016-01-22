请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
指标显示前日的最高价, 最低价和收盘价。这些级别在交易者当中常见用于支撑和阻力, 所以指标将绘制它们, 并在每日之间留有缺口, 以便能够容易地识别新交易日的开始。
更新 1: 指标现在支持时间偏移, 所以如果您的券商所在时区为 GMT+2, 并且您希望指标基于 GMT+0 计算, 则设置小时偏移 -2。
更新 2: 修复一些发现的小瑕疵, 如周一时指标不能绘制当日线段。
偏移 -2 小时:
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/14410
iFibonacci
这款指标将绘制斐波纳契工具, 诸如回撤线, 弧形, 扇形, 扩展, 时区。基于之字折线指标。VR 吞噬形态
一款简单指标, 通知交易者所有时间帧内显现的 "多头吞噬" 或 "空头吞噬" 蜡烛形态。
RJT 火柴棍
指标基于火柴棍倾斜来帮助判断趋势的结束和开始。iStdDev - 标准方差通道
简单指标, 在您的图表上显示两级标准方差通道。