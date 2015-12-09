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Индикаторы

Guppy Multiple Moving Averages - индикатор для MetaTrader 4

Dmitriy Kudryashov
Dmitriy Kudryashov

Dmitriy Kudryashov

3.5 (2)
3 продукта 4 кода 18 комментариев
| Russian English Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
8815
Рейтинг:
(28)
Опубликован:
Обновлен:
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С помощью данного индикатора реализуется дневная стратегия Дерила Гуппи (Daryl Guppy).

Изначально данная система предназначалась для рынка ценных бумаг, но была модернизирована и для рынка валют.

Рекомендации:

  • Валютные пары с долларом США (USD).
  • Временной интервал — дневной (Daily).

Однако никто не запрещает использовать другие валютные пары и временные интервалы.

Индикаторы:

  • Первый (быстрый) набор состоит из 6 Moving Average с периодами: 3, 5, 8, 10, 12, 15 (в данном индикаторе они красного цвета).
  • Второй (медленный) набор состоит из 6 Moving Average с периодами: 30, 35, 40, 45, 50, 60 (в данном индикаторе они зеленого цвета).

В записях, посвященных бинарным опционам, фигурирует 13-ая Moving Average с периодом 200 (реализована в данном индикаторе и окрашена синим цветом).

Условия торговли описывать не буду, т.к. подробную информацию легко найти в интернете, а для особо ленивых выкладываю пару ссылок:

Не поленитесь лишний раз пройти по ссылке и внимательно прочитать!


Рисунок 1. Вид отображения индикатора Guppy Multiple Moving Averages с помощью линий (Line)

Новое:

  • Добавлен параметр отображения (DiS)
  • Если DiS выставлен Line то отображаются линии как на рисунке 1.
  • Если DiS выставлен Arrow то отображаются стрелки "вверх" или "вниз" согласно условиям стратегии.  Однако при реализации стрелочного отображения столкнулся с парой проблемок =_=:


Рисунок 2. Вид отображения индикатора Guppy Multiple Moving Averages с помощью стрелок (Arrow)


Советы:

Точнее, просьба: я только учусь программированию и многого не знаю, но... если у кого-то появится идея по поводу улучшения индикатора, напишите. Мне будет интересно пытаться реализовывать ваши идеи! 

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