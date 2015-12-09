С помощью данного индикатора реализуется дневная стратегия Дерила Гуппи (Daryl Guppy).

Изначально данная система предназначалась для рынка ценных бумаг, но была модернизирована и для рынка валют.

Рекомендации:

Валютные пары с долларом США (USD).

Временной интервал — дневной (Daily).

Однако никто не запрещает использовать другие валютные пары и временные интервалы.

Индикаторы:

Первый (быстрый) набор состоит из 6 Moving Average с периодами: 3, 5, 8, 10, 12, 15 (в данном индикаторе они красного цвета).

Второй (медленный) набор состоит из 6 Moving Average с периодами: 30, 35, 40, 45, 50, 60 (в данном индикаторе они зеленого цвета).

В записях, посвященных бинарным опционам, фигурирует 13-ая Moving Average с периодом 200 (реализована в данном индикаторе и окрашена синим цветом).

Условия торговли описывать не буду, т.к. подробную информацию легко найти в интернете, а для особо ленивых выкладываю пару ссылок:

Не поленитесь лишний раз пройти по ссылке и внимательно прочитать!





Рисунок 1. Вид отображения индикатора Guppy Multiple Moving Averages с помощью линий (Line)

Новое:

Добавлен параметр отображения (DiS)

Если DiS выставлен Line то отображаются линии как на рисунке 1.

Если DiS выставлен Arrow то отображаются стрелки "вверх" или "вниз" согласно условиям стратегии. Однако при реализации стрелочного отображения столкнулся с парой проблемок =_=:





Рисунок 2. Вид отображения индикатора Guppy Multiple Moving Averages с помощью стрелок (Arrow)





Советы:

Точнее, просьба: я только учусь программированию и многого не знаю, но... если у кого-то появится идея по поводу улучшения индикатора, напишите. Мне будет интересно пытаться реализовывать ваши идеи!