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Guppy Multiple Moving Averages - индикатор для MetaTrader 4
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С помощью данного индикатора реализуется дневная стратегия Дерила Гуппи (Daryl Guppy).
Изначально данная система предназначалась для рынка ценных бумаг, но была модернизирована и для рынка валют.
Рекомендации:
- Валютные пары с долларом США (USD).
- Временной интервал — дневной (Daily).
Однако никто не запрещает использовать другие валютные пары и временные интервалы.
Индикаторы:
- Первый (быстрый) набор состоит из 6 Moving Average с периодами: 3, 5, 8, 10, 12, 15 (в данном индикаторе они красного цвета).
- Второй (медленный) набор состоит из 6 Moving Average с периодами: 30, 35, 40, 45, 50, 60 (в данном индикаторе они зеленого цвета).
В записях, посвященных бинарным опционам, фигурирует 13-ая Moving Average с периодом 200 (реализована в данном индикаторе и окрашена синим цветом).
Условия торговли описывать не буду, т.к. подробную информацию легко найти в интернете, а для особо ленивых выкладываю пару ссылок:Не поленитесь лишний раз пройти по ссылке и внимательно прочитать!
Рисунок 1. Вид отображения индикатора Guppy Multiple Moving Averages с помощью линий (Line)
Новое:
- Добавлен параметр отображения (DiS)
- Если DiS выставлен Line то отображаются линии как на рисунке 1.
- Если DiS выставлен Arrow то отображаются стрелки "вверх" или "вниз" согласно условиям стратегии. Однако при реализации стрелочного отображения столкнулся с парой проблемок =_=:
Рисунок 2. Вид отображения индикатора Guppy Multiple Moving Averages с помощью стрелок (Arrow)
Советы:
Точнее, просьба: я только учусь программированию и многого не знаю, но... если у кого-то появится идея по поводу улучшения индикатора, напишите. Мне будет интересно пытаться реализовывать ваши идеи!
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