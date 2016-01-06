ダリル・グッピー氏のデイトレード戦略をベースにしたインディケータ

まず最初に、この戦略は証券取引のために使用されましたが、さらに外国為替取引のためにも使用できます。

推奨：

通貨ペア：米ドル(USD)の入る通貨ペア

時間軸：日足

ただし、他の通貨ペアや時間軸を使っても大丈夫です。

インディケータ:

1つ目のセットは以下の6つのインディケータMoving Averageの指針を使用します。3日移動平均線、5日移動平均線、8日移動平均線、10日移動平均線、12日移動平均線、15日移動平均線（赤色）。

2つ目のセットは以下の6つのインディケータMoving Averageの指針を使用します。30日移動平均線、35日移動平均線、40日移動平均線、45日移動平均線、50日移動平均線、60日移動平均線（緑色）。

バイナリーオプションに関する記録にはもう一つインディケータMoving Averageが記載されています（青色）。

取引条件を詳細に説明する意味がありません。必要ならばインターネットで調べて下さい。例えば、以下のサイトから。

面倒くさがらずにURLをクリックして下さい！

アドバイス：

正確に言えばお願いになりますが、私はプログラミングを勉強中であり、多くのことを知りません。しかし、もし誰かこのインディケータの改善アイディアをお持ちでしたら、是非教えていただきたいです。あなたのアイディアを是非実装したいです！