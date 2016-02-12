A vela recém-formada é analisada e uma ordem é colocada logo que ocorre o rompimento da máxima ou mínima da vela anterior. Uma vez que o preço chega a ter lucro igual ao valor de stop loss, a ordem é movido para o ponto de equilíbrio.

O número de ordens não é limitado, ou seja, ocorre uma situação - uma ordem é colocada. Na screenshot está o resultado do teste no tempo gráfico diário desde o início do ano. O tempo gráfico é especificado no programa também.

Imagens:



