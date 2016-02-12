CodeBaseSeções
Proboy Xonax - expert para MetaTrader 4

Bakhytzhan Abzalbekov | Portuguese English Русский Deutsch 日本語
Visualizações:
1059
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
A vela recém-formada é analisada e uma ordem é colocada logo que ocorre o rompimento da máxima ou mínima da vela anterior. Uma vez que o preço chega a ter lucro igual ao valor de stop loss, a ordem é movido para o ponto de equilíbrio.

O número de ordens não é limitado, ou seja, ocorre uma situação - uma ordem é colocada. Na screenshot está o resultado do teste no tempo gráfico diário desde o início do ano. O tempo gráfico é especificado no programa também.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13562

