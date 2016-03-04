CodeBaseSeções
Experts

Exp_VolatilityQuality - expert para MetaTrader 5

\MQL5\Experts\
exp_volatilityquality.mq5 (7.92 KB) visualização
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) visualização
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
volatilityquality.mq5 (9.37 KB) visualização
Autor real:

Forex-Experts

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador VolatilityQuality. O sinal é formado no fechamento da barra se a cor da linha do indicador é alterada.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador compilado VolatilityQuality.ex5 para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Originalmente este indicador foi escrito em MQL4 e publicado na Base de Código em 24/08/2008.

Fig. 1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014 no GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14312

O VolatilityQuality com a seleção do tempo gráfico disponível nos parâmetros de entrada.

Oscilador não normalizado usado como um identificador de tendência.

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorBears.

Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador ColorBulls.