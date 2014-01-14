Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
spread_on_chart - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 5450
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Introdução
Desde 2008, a maioria dos centros de negociação começaram a trabalhar com os spreads "flutuantes". Geralmente, durante a noite os spreads são maiores. O spreads maiores aparecem durante as notícias.
O aumento do spread pode ser suficiente para que alguns sistemas de negociações deixem de ser lucrativos. O nível de Stop pode ser aumentado várias vezes, podendo causar o mal funcionamento dos Expert Advisors com Stop Loss e Take Profit fixos.
O Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 4 utilizar os últimos valores conhecidos de spread, níveis de Stop e congelamento, o resultado depende destes valores. O Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5 utiliza os valores históricos de spread e a estrutura do histórico de preços possui seu campo correspondente.
O indicador spread_on_chart exibe os seguintes valores no gráfico:
- spread (a diferença entre os valores atuais de Ask e Bid);
- stop level (a distância mínima entre os preços atuais e os níveis de Stop Loss e Take Profit);
- freeze level (a distância mínima para a modificação de ordens).
Ele atualiza a cada tick.
Parâmetros de entrada:
- Corner - canto do gráfico para saída. Por padrão - é utilizado o canto superior esquerdo;
- XMargin, YMargin - margens horizontais e verticais;
- Font, Color, Size - nome, cor e tamanho da fonte.
Imagens:
Lista de arquivos:
- spread_on_chart.mq4 - (MetaTrader 4).
- spread_on_chart.mq5 - (MetaTrader 5).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/152
The indicator "collects" the information of a trend lines drawn on a current chart, displays the prices of lines in the last (forming) bar and also either gives signals, or sends alerts when price crossing the trend line upon trader choiceMACD com qualquer período gráfico maior
Este indicador se baseia no simples MACD, mas ele permite escolher um período gráfico do indicador diferente da atual. É possível escolher o período gráfico atual do gráfico (assim, o indicador exibe os mesmos valores do MACD comum) ou qualquer período maior.
Sistema de negociação baseado no indicador ColorSchaffTrendCycle.ColorSchaffTrendCycle
O oscilador SchaffTrendCycle é representado por um histograma colorido.