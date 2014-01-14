Introdução

Desde 2008, a maioria dos centros de negociação começaram a trabalhar com os spreads "flutuantes". Geralmente, durante a noite os spreads são maiores. O spreads maiores aparecem durante as notícias.

O aumento do spread pode ser suficiente para que alguns sistemas de negociações deixem de ser lucrativos. O nível de Stop pode ser aumentado várias vezes, podendo causar o mal funcionamento dos Expert Advisors com Stop Loss e Take Profit fixos.



O Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 4 utilizar os últimos valores conhecidos de spread, níveis de Stop e congelamento, o resultado depende destes valores. O Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5 utiliza os valores históricos de spread e a estrutura do histórico de preços possui seu campo correspondente.



O indicador spread_on_chart exibe os seguintes valores no gráfico:

spread (a diferença entre os valores atuais de Ask e Bid);

stop level (a distância mínima entre os preços atuais e os níveis de Stop Loss e Take Profit);

freeze level (a distância mínima para a modificação de ordens).

Ele atualiza a cada tick.

Parâmetros de entrada:

Corner - canto do gráfico para saída. Por padrão - é utilizado o canto superior esquerdo;

XMargin, YMargin - margens horizontais e verticais;

Font, Color, Size - nome, cor e tamanho da fonte.

Imagens:





Lista de arquivos: