Indicadores

spread_on_chart - indicador para MetaTrader 5

Introdução

Desde 2008, a maioria dos centros de negociação começaram a trabalhar com os spreads "flutuantes". Geralmente, durante a noite os spreads são maiores. O spreads maiores aparecem durante as notícias.

O aumento do spread pode ser suficiente para que alguns sistemas de negociações deixem de ser lucrativos. O nível de Stop pode ser aumentado várias vezes, podendo causar o mal funcionamento dos Expert Advisors com Stop Loss e Take Profit fixos.

O Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 4 utilizar os últimos valores conhecidos de spread, níveis de Stop e congelamento, o resultado depende destes valores. O Strategy Tester do terminal cliente MetaTrader 5 utiliza os valores históricos de spread e a estrutura do histórico de preços possui seu campo correspondente.

O indicador spread_on_chart exibe os seguintes valores no gráfico:

  • spread (a diferença entre os valores atuais de Ask e Bid);
  • stop level (a distância mínima entre os preços atuais e os níveis de Stop Loss e Take Profit);
  • freeze level (a distância mínima para a modificação de ordens).

Ele atualiza a cada tick.

Parâmetros de entrada:

  • Corner - canto do gráfico para saída. Por padrão - é utilizado o canto superior esquerdo;
  • XMargin, YMargin - margens horizontais e verticais;
  • Font, Color, Size - nome, cor e tamanho da fonte.

Imagens:

spread_on_chart no canto superior esquerdospread_on_chart no canto inferior direito

Lista de arquivos:

  • spread_on_chart.mq4 - (MetaTrader 4).
  • spread_on_chart.mq5 - (MetaTrader 5).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/152

