Predict - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2236
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

Ronald Verwer / ROVERCOM

Indicador do tipo semáforo com três variantes de sinais.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 24.10.2007. 

Fig.1 Indicador Predict

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1419

