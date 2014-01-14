Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Predict - indicador para MetaTrader 5
- 2236
-
Autor real:
Ronald Verwer / ROVERCOM
Indicador do tipo semáforo com três variantes de sinais.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 24.10.2007.
Fig.1 Indicador Predict
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1419
