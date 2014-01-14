Versão atualizada do indicador TimeClosingPeriod, plota o tempo permanecendo até completar a barra em andamento. No último segundo ele toca um arquivo de som especificado nos parâmetros de entrada.

Parabolic Colorida 2. A cor depende do fator de aceleração.

A classe CGV simplifica o trabalho com variáveis globais do terminal do cliente MetaTrader 5.

Simples indicador de tendência do tipo NRTR.