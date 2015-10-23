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Exp_ColorSchaffDeMarkerTrendCycle - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1815
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Эксперт Exp_ColorSchaffJCCXTrendCycle построен на основе изменения положения осциллятора ColorSchaffDeMarkerTrendCycle относительно уровней перекупленности и перепроданности. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошел пробой уровня.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора ColorSchaffDeMarkerTrendCycle.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис.1. Примеры сделок на графике

Рис.1. Примеры сделок на графике


Результаты тестирования за 2014 год на USDJPY H4:

Рис.2. График результатов тестирования

Рис.2. График результатов тестирования

ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF ColorSchaffDeMarkerTrendCycle_HTF

Индикатор ColorSchaffDeMarkerTrendCycle с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorZerolagDeMarker_HTF ColorZerolagDeMarker_HTF

Индикатор ColorZerolagDeMarker с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Exp_ColorZerolagDeMarker Exp_ColorZerolagDeMarker

Эксперт Exp_ColorZerolagDeMarker со входом при изменении цвета облака индикатора ColorZerolagDeMarker

MA_Rounding_HTF MA_Rounding_HTF

Индикатор MA_Rounding с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.