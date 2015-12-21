Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
LSMA_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 829
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador LSMA com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Timeframe do Indicator
Requer o arquivo do indicador LSMA.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador LSMA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14036
Uma variante do indicador StochasticTrend_x10 com a opção de personalizar individualmente os parâmetros de entrada que são usados para exibir as tendências atuais de cada oscilador StochasticMFITrend_x10Full
Uma variante do indicador MFITrend_x10 com a opção de personalizar individualmente os parâmetros de entrada que são usados para exibir as tendências atuais de cada oscilador MFI
O indicador LSMA_Angle com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Exp_LSMA_Angle
O Expert Advisor Exp_LSMA_Angle é baseado no rompimento dos níveis sobrecomprado e sobrevendido no histograma avançado do LSMA_Angle