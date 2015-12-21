CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Exp_Laguerre_ADX - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
795
Avaliação:
(20)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
Laguerre_ADX.mq5 (9.78 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_Laguerre_ADX.mq5 (5.92 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance


O Expert Advisor Exp_Laguerre_ADX baseia-se na mudança de cor do indicador Laguerre_ADX. Quando ocorre o fechamento de uma barra juntamente com a alteração da cor da nuvem do indicador, então um sinal para executar uma operação é formado.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador Laguerre_ADX.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Fig.2. Resultado gráfico do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13997

dynamix_HTF dynamix_HTF

O indicador dynamix com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Laguerre_ADX_Histogram Laguerre_ADX_Histogram

A diferença entre os indicadores Laguerre_PlusDi e Laguerre_MinusDi numa única janela e na forma de um histograma colorido

Laguerre_ADX_Histogram_HTF Laguerre_ADX_Histogram_HTF

O indicador Laguerre_ADX_Histogram-1 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

Laguerre_ADXSign Laguerre_ADXSign

Indicador de sinal tipo semáforo baseado no algoritmo de mudança da cor do indicador Laguerre_ADX.