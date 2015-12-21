Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_Laguerre_ADX - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 795
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O Expert Advisor Exp_Laguerre_ADX baseia-se na mudança de cor do indicador Laguerre_ADX. Quando ocorre o fechamento de uma barra juntamente com a alteração da cor da nuvem do indicador, então um sinal para executar uma operação é formado.
Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador Laguerre_ADX.ex5 para funcionar. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh possibilita a utilização de Expert Advisors com corretoras que têm o spread diferente de zero e a opção do Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os seguintes testes apresentados. O Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes:
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultado dos Testes para USDJPY H4 em 2014:
Fig.2. Resultado gráfico do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13997
O indicador dynamix com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Laguerre_ADX_Histogram
A diferença entre os indicadores Laguerre_PlusDi e Laguerre_MinusDi numa única janela e na forma de um histograma colorido
O indicador Laguerre_ADX_Histogram-1 com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Laguerre_ADXSign
Indicador de sinal tipo semáforo baseado no algoritmo de mudança da cor do indicador Laguerre_ADX.