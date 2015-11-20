基于 XDerivative 振荡器方向改变的 Exp_XDerivative EA。在柱线收盘时，如果指标的方向改变，产生执行交易的信号。

此 EA 需要指标的编译文件 XDerivative.ex5 以便运行。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

注意，如果交易商提供非零点差，并且可在开仓时设置止损及止盈，这个 TradeAlgorithms.mqh 库文件方可在 EA 中使用。您可以下载更多库文件的变体，链接如下: TradeAlgorithms。

在测试时使用的省缺自动交易程序的输入参数如下所示。止损和止盈测试中未使用。

图例.1. 图表中是交易例子

测试结果 2014 品种 USDJPY H4:





图例.2. 测试结果图表