iBBFill_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador iBBFill com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Timeframe do Indicator

Requer o arquivo do indicador iBBFill.mq5. Coloque no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador iBBFill_HTF

