Exp_i-AMMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1164
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
i-amma.mq5 (4.73 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_i-amma.mq5 (6.16 KB) visualização
O Expert Advisor Exp_i-AMMA é baseado na reversão da direção da média móvel i-AMMA. O sinal é formado quando uma barra é fechada e se houver mudança na direção do indicador.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador i-AMMA.ex5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo de biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar os Expert Advisors com corretoras que oferecem o spread diferente de zero e a opção para definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisor foram utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Testando resultados para 2014 no GBPUSD H4:

Fig.2. Gráfico dos resultados dos testes

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13798

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagHLR entra no mercado quando o indicador tipo nuvem ColorZerolagHLR muda de cor.

O indicador ColorZerolagHLR com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

O indicador iFXAnalyser com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.

O indicador Impulse com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.