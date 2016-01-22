在数学中, 衍生值根据下面的简单公式来计算:

, (1)

此处:

x0 — 当前参数值,

— 当前参数值, x — 参数的值相对图表的右侧,

— 参数的值相对图表的右侧, f(x0) — 函数在点 x0 处的值,

— 函数在点 处的值, f(x) — 函数在点 х处的值。

在原始定义里 x 和 x0 之间的差异是无穷, 即函数要使用极限。使用公式 (1), 可以利用函数值计算适当的值, 避免直接分化。

关于价格图表, x0 是当前柱线, 且 x 是将要来临的柱线, 它将在若干图表周期之后形成。分别地, f(x0) 是当前柱线的价格值, 且 f(x) 是即将来临的柱线的价值。我们发现 (1) 包含两个未知 — f(x0) 和 f(x)。因为我们没有包含两个相同未知数的额外表达式, 方程 (1) 在此刻不存在。

已知值必须可由 f(x) 和 f(x0) 利用以便令其可以找到衍生 f'(x0)。为达此目的有必要在当前柱线的左侧取一点作为 x0, 并指定当前柱线作为 x。作为结果, f(x0) 和 f(x) 成为某些值 (价格在点 x 和 x0 处相应的价值在图表上可见)。

虽然, 计算值表征的区域交易者已知, 它可以无需衍生的帮助来判断价格的涨跌。在此情况下, 有用的信息不仅是简单的衍生值, 而是比较相邻柱线的两个衍生值。若计算值的符号与传递的极值价格不同。极值类型可以很容易使用组合符号确定: 从负值过渡到正值为最小, 正到负 — 最大。

上述的衍生计算原理已在衍生指标里实现。作为结果, 它显示所计算柱线与 "Delay" 参数设置的柱线数量间隔之间的价格差异。

使用本指标的最简单方式为: 指标线从下上穿零轴 — 您应买入, 从上下穿 — 您应卖出。