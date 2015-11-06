Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
FX5_SelfAdjustingMFI - indicador para MetaTrader 5
Real autor:
FX5
O oscilador MFI com os limites das zonas sobrecompradas/sobrevendidas na forma de bandas Bollinger.
Parâmetros de entrada do indicador:
input uint Length=12; // Período MFI input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // Volume input double BandsDeviation=2.0; // Desvio input bool MA_Method=true; // Use a suavização para Bandas Bollinger input int Shift=0; // Deslocamento Horizontal do indicador em barras
Fig.1. O indicador FX5_SelfAdjustingMFI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13680
