Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 813
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador FX5_SelfAdjustingMomentum com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (prazo)
Este indicador requer arquivo indicador FX5_SelfAdjustingMomentum.mq5. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador FX5_SelfAdjustingMomentum_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13673
FX5_SelfAdjustingRVI
O oscilador RVI com os limites das zonas sobrecompradas/sobrevendidas na forma de bandas Bollinger.FX5_SelfAdjustingMomentum
O oscilador Momentum com os limites das zonas sobrecompradas/sobrevendidas na forma de bandas Bollinger.
FX5_SelfAdjustingCCI_HTF
O indicador FX5_SelfAdjustingCCI com a opção de selecionar o timeframe nos parâmetros de entrada.Negative Spread
O Expert Advisor negocia usando um spread negativo.