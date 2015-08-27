O Expert Advisor Exp_ColorXXDPO é baseado na mudança de direção do oscilador ColorXXDPO. O sinal é formado quando uma barra está fechando e se houver uma mudança de direção do oscilador.

Este Expert Advisor requer a compilação do arquivo do indicador ColorXXDPO.ex5 para executar a ordem. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

O arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite utilizar o Expert Advisors com corretoras que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir o Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negociação.

Parâmetros de entrada padrões do Expert Advisor têm sido utilizados durante os testes a seguir apresentados. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociações no gráfico

Testando resultados para 2014 no GBPJPY H6:

Fig.2. Testando resultados no gráfico