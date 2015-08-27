O indicador ColorX2MA_Osc com a opção de seleção do timeframe nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

O indicador requer o arquivo ColorX2MA_Osc.mq5. Colocar no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorX2MA_Osc_HTF