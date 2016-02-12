Participe de nossa página de fãs
Random - Aleatório - expert para MetaTrader 4
O EA Random (aleatório), que opera pelo princípio de de "jogar uma moeda".
Algoritmo de negociação: o EA abre uma ordem a mercado por meio de um gerador de números aleatórios, ou simplesmente coloca em uma direção aleatória.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13424
