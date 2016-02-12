CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Random - Aleatório - expert para MetaTrader 4

Evgeny Belyaev | Portuguese English Русский Deutsch 日本語
Visualizações:
1190
Avaliação:
(35)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O EA Random (aleatório), que opera pelo princípio de de "jogar uma moeda".

Algoritmo de negociação: o EA abre uma ordem a mercado por meio de um gerador de números aleatórios, ou simplesmente coloca em uma direção aleatória.

Random - Aleatório

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13424

Expert Advisor de Tendência com base na estratégia Escort Expert Advisor de Tendência com base na estratégia Escort

O Expert Advisor abre uma ordem pela estratégia de negociação, coloca o take profit e o stop loss, ele protege a posição movendo o stop loss para o break-even, e mantém-o com um trailing stop (stop móvel).

Tempo restante para o fechamento da barra Tempo restante para o fechamento da barra

O indicador mostra a hora do servidor e o tempo restante para o fechamento da barra atual nos períodos М1-D1.

Stowell's Three-Bar Net Line Stowell's Three-Bar Net Line

O indicador plota dois padrões de Stowell na borda direita do gráfico: superior e inferior.

O indicador de tendência universal O indicador de tendência universal

Ele mostra a direção da tendência para vários pares de moedas sobre o período de tempo atual.