und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Random - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 988
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Ein Zufalls-EA, der nach dem Prinzip des Münzwurfs arbeitet.
Handelsalgorithmus: der EA öffnet die Marktorder mit einem Zufallszahlengenerator oder einfach ausgedrückt, in eine zufällige Richtung.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13424
Der Indikator ist ein Histogramm des niedrigsten/minimalen Spread in einer Kerzendarstellung. Beispielskripts für das Platzieren von BUY und SELL am niedrigsten Spread.Trend Expert Advisor based on the Escort strategy
Dieser Expert Advisor öffnet einen Auftrag nach der Tradingstrategie, setzt einen Takeprofit und Stoploss. Es schützt die Position durch verschieben des Stoploss auf Breakeven, und hält Sie mit einem Trailingstop.
Dieser Indikator zeichnet eine scharfe Kurve beim dynamischen Wechsel der Richtung. Wie Tango-Schritte!Stowell's Three-Bar Net Line
Der Indikator zeichnet zwei Stowell-Muster am rechten Rand des Diagramms: obere und untere.