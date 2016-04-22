CodeBaseKategorien
Random - Experte für den MetaTrader 4

Evgeny Belyaev
Ansichten:
988
Rating:
(35)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Ein Zufalls-EA, der nach dem Prinzip des Münzwurfs arbeitet.

Handelsalgorithmus: der EA öffnet die Marktorder mit einem Zufallszahlengenerator oder einfach ausgedrückt, in eine zufällige Richtung.

Random

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13424

