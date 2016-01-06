無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Random - MetaTrader 4のためのエキスパート
「コイントス投資法」のルールに基づいたエキスパートアドバイザ。
取引のアルゴリズム：EAは注文をオープンし、乱数発生器を使って取引します。
トレンドストラテジー『Escort』に則ったエキスパートアドバイザ
ストラテジーに基づいて、エキスパートアドバイザは注文をオープンし、決済指値注文および決済逆指値注文を発注します。ポジションを守るために、ストップロスを損益分岐点へ移動し、トレイリングストップ注文を出しておきます。バーが閉じるまでの残された時間
このインディケータは、サーバの時間、またはすべての時間軸(М1～D1)にバーが閉じるまでの残された時間を表示します。
ストウェルのローソク足3本のライン
このインディケータはチャートの右端で2つのストウェルパターン（上・下）を作成します。多機能トレンドインディケータ
このインディケータは、幾つかの通貨ペアのために現在表示中のチャートの時間軸でトレンドの方向を表します。