コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

Random - MetaTrader 4のためのエキスパート

Evgeny Belyaev | Japanese English Русский Deutsch Português
ビュー:
1224
評価:
(35)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
random.mq4 (3.38 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

「コイントス投資法」のルールに基づいたエキスパートアドバイザ。

取引のアルゴリズム：EAは注文をオープンし、乱数発生器を使って取引します。

Random

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13424

トレンドストラテジー『Escort』に則ったエキスパートアドバイザ トレンドストラテジー『Escort』に則ったエキスパートアドバイザ

ストラテジーに基づいて、エキスパートアドバイザは注文をオープンし、決済指値注文および決済逆指値注文を発注します。ポジションを守るために、ストップロスを損益分岐点へ移動し、トレイリングストップ注文を出しておきます。

バーが閉じるまでの残された時間 バーが閉じるまでの残された時間

このインディケータは、サーバの時間、またはすべての時間軸(М1～D1)にバーが閉じるまでの残された時間を表示します。

ストウェルのローソク足3本のライン ストウェルのローソク足3本のライン

このインディケータはチャートの右端で2つのストウェルパターン（上・下）を作成します。

多機能トレンドインディケータ 多機能トレンドインディケータ

このインディケータは、幾つかの通貨ペアのために現在表示中のチャートの時間軸でトレンドの方向を表します。