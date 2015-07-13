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Random - эксперт для MetaTrader 4
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Советник Random, работающий по принципу монетки.
Алгоритм торговли: советник открывает рыночный ордер, используя генератор случайных чисел, или, проще говоря, в случайном направлении.
Сеточка
Расстановка отложенных ордеров через равные интервалы (шаги).Трендовый советник по стратегии Escort
Советник открывает ордер по торговой стратегии, устанавливает тейк-профит и стоп-лосс. Защищает позицию, перенося стоп-лосс в безубыток, и сопровождает ее трейлинг-стопом.
Линия трех свечей Стоуэлла
Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний.Универсальный индикатор тренда
Указывает направление тренда для нескольких валютных пар на текущем таймфрейме.