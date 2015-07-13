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Советники

Random - эксперт для MetaTrader 4

Evgeny Belyaev
Evgeny Belyaev

Evgeny Belyaev

4 (213)
By subscribing to my MQL5 channel: https://www.mql5.com/en/channels/trendscalper , you will learn a lot of useful information about Forex and cryptocurrency trading.
64 продукта 5 кодов 20 тем 2852 комментария
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Просмотров:
10830
Рейтинг:
(35)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник Random, работающий по принципу монетки.

Алгоритм торговли: советник открывает рыночный ордер, используя генератор случайных чисел, или, проще говоря, в случайном направлении.

Random

Сеточка Сеточка

Расстановка отложенных ордеров через равные интервалы (шаги).

Трендовый советник по стратегии Escort Трендовый советник по стратегии Escort

Советник открывает ордер по торговой стратегии, устанавливает тейк-профит и стоп-лосс. Защищает позицию, перенося стоп-лосс в безубыток, и сопровождает ее трейлинг-стопом.

Линия трех свечей Стоуэлла Линия трех свечей Стоуэлла

Индикатор строит на правом краю графика два паттерна Стоуэлла: верхний и нижний.

Универсальный индикатор тренда Универсальный индикатор тренда

Указывает направление тренда для нескольких валютных пар на текущем таймфрейме.