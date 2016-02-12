Participe de nossa página de fãs
Tempo restante para o fechamento da barra - indicador para MetaTrader 4
- 4851
O indicador mostra a hora do servidor e o tempo restante para o fechamento da barra atual nos períodos М1-D1.
Um parâmetro - lista dos tempos gráficos separados por espaços. Todos os tempos gráficos estão especificados em minutos. Uma lista vazia significa o período atual do gráfico. Não pode haver períodos personalizados, mas não necessariamente o mesmo que o gráfico atual do terminal. Ou seja, é possível mostrar o tempo restante da vela de 3 minutos, 6 horas, etc.
Arraste o relógio azul para arrastar o indicador para qualquer lugar na tela. Os contadores vermelhos ajustam o relógio automaticamente. Para alterar o tamanho da fonte do indicador, é necessário mudar o tamanho da fonte do relógio azul.
O indicador funciona em modo "idle" nos finais de semana. O código utiliza um temporizador, de modo que este não depende das cotações.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13413
