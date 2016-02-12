CodeBaseSeções
Stowell's Three-Bar Net Line - indicador para MetaTrader 4

O indicador plota dois padrões de Stowell na borda direita do gráfico: superior e inferior. O rompimento da linha das três velas significa (por Stowell) uma mudança na tendência.

Ambos os arquivos devem ser compilados. Apenas o segundo arquivo é anexado ao gráfico (3clinetf.mq4).

Parâmetros de entrada:

  • O parâmetro BreakOnly=false significa que quaisquer padrões formados serão plotados (fig. 1).
  • O parâmetro BreakOnly=true significa que apenas os padrões formados, que tiveram um rompimento, serão plotados (fig. 2).

Este é um indicador de multi-períodos. O período é especificado por TF (TF = 0 significa que o período de tempo do gráfico é o atual).

Imagens:

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13438

