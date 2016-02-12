Participe de nossa página de fãs
O indicador de tendência universal - indicador para MetaTrader 4
- 2228
-
Ele mostra a direção da tendência para vários pares de moedas sobre o período de tempo atual. A operação do indicador baseia-se na comparação dos três indicadores de MA com o parâmetro contexto de deslocamento diferente.
Parâmetros de entrada:
As configurações do indicador são ajustadas como se segue:
- ShiftMA1 - Período de deslocamento rápido de EMA
- ShiftMA2 - Período de deslocamento intermediário de EMA
- ShiftMA3 - Período de deslocamento lento de EMA
Os outros parâmetros do indicador são ajustáveis também. O canto de exibição do indicador também é ajustável.
Os valores deste indicador correspondem à razão entre a linha superior dos pares de moedas para a coluna lateral, com o valor atual do período do gráfico.
Exibição no gráfico:
