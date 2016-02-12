CodeBaseSeções
O indicador de tendência universal - indicador para MetaTrader 4

Ele mostra a direção da tendência para vários pares de moedas sobre o período de tempo atual. A operação do indicador baseia-se na comparação dos três indicadores de MA com o parâmetro contexto de deslocamento diferente.

Parâmetros de entrada:

As configurações do indicador são ajustadas como se segue:

  • ShiftMA1 - Período de deslocamento rápido de EMA
  • ShiftMA2 - Período de deslocamento intermediário de EMA
  • ShiftMA3 - Período de deslocamento lento de EMA

Os outros parâmetros do indicador são ajustáveis ​também. O canto de exibição do indicador também é ajustável.

Os valores deste indicador correspondem à razão entre a linha superior dos pares de moedas para a coluna lateral, com o valor atual do período do gráfico.

Exibição no gráfico:

O indicador de tendência universal

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13457

