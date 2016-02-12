Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor abre uma ordem pela estratégia de negociação, coloca o take profit e o stop loss, ele protege a posição movendo o stop loss para o break-even, e mantém-o com um trailing stop (stop móvel).
A estratégia utiliza os indicadores do terminal MetaTrader 4: médias móveis de dois períodos, o indicador MACD e o indicador CCI. Os parâmetros dos indicadores estão disponíveis nas configurações do EA. Uma descrição detalhada da estratégia, as definições do EA e os resultados dos testes são dados no vídeo.
Video:
As configurações do EA são dadas para o par GBP/USD. O arquivo contém os arquivos .set: otimizado para 2015 (2015) e com parâmetros universais (Univ).
Imagens:
Resultado do teste com os parâmetros otimizados para 2015:
O resultado do teste com os parâmetros universais para 2015:
O resultado da negociação em conta centavo real de 23/06/15 a 10/07/15 com os parâmetros universais:
Recomendações:
Esta estratégia de negociação não é o "Santo Graal", havendo negócios com prejuízos também. O EA mantém uma ordem a mercado aberta, e ignora os novos sinais pela estratégia até ocorrer o fechamento da ordem. Os melhores resultados foram detectados nos pares com tendências e voláteis. Este não é um robô de negociação cheio de recursos, e ele pode abrir e manter negócios incorretamente em alguns tipos de conta. Ele pode perder o depósito durante uma mudança na volatilidade do mercado, durante uma prolongada lateralização e por eventos de grande força.
Versões:
O número exclusivo das revisões de código EA:
m0002 - A versão inicial, descrita no vídeo;
m00021 - A versão melhorada, inclui um filtro adicional para a abertura de posições pelo sistema de negociação nos horários e dias permitidos da semana. A tempo é a hora correspondente do terminal, este deve considerado nas configurações iniciais. O EA mostra a linha com a hora e a data atual e a linha com informações se a negociação é permitida ou não, exibido como uma tabela no canto superior esquerdo da tela. O período de 6 a 20 horas é definido por padrão. Para permitir a negociação durante o dia todo, configure-o de 0 a 23 horas. Os dias da semana estão listados nas configurações iniciais, para permitir a negociação durante o dia desejado, ajuste "1", para desativar - "0". Por padrão, a negociação é permitida em todos os dias da semana.
