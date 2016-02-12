O Expert Advisor abre uma ordem pela estratégia de negociação, coloca o take profit e o stop loss, ele protege a posição movendo o stop loss para o break-even, e mantém-o com um trailing stop (stop móvel).

A estratégia utiliza os indicadores do terminal MetaTrader 4: médias móveis de dois períodos, o indicador MACD e o indicador CCI. Os parâmetros dos indicadores estão disponíveis nas configurações do EA. Uma descrição detalhada da estratégia, as definições do EA e os resultados dos testes são dados no vídeo.

As configurações do EA são dadas para o par GBP/USD. O arquivo contém os arquivos .set: otimizado para 2015 (2015) e com parâmetros universais (Univ).

Imagens:

Resultado do teste com os parâmetros otimizados para 2015:

O resultado do teste com os parâmetros universais para 2015:

O resultado da negociação em conta centavo real de 23/06/15 a 10/07/15 com os parâmetros universais:

Para os pares de moedas com spread flutuante, recomenda-se aumentar o tamanho do stop loss pela quantidade do spread médio nos ajustes otimizados.

Recomendações:

Esta estratégia de negociação não é o "Santo Graal", havendo negócios com prejuízos também. O EA mantém uma ordem a mercado aberta, e ignora os novos sinais pela estratégia até ocorrer o fechamento da ordem. Os melhores resultados foram detectados nos pares com tendências e voláteis. Este não é um robô de negociação cheio de recursos, e ele pode abrir e manter negócios incorretamente em alguns tipos de conta. Ele pode perder o depósito durante uma mudança na volatilidade do mercado, durante uma prolongada lateralização e por eventos de grande força.

Versões:

