Autor: Andrey N. Bolkonsky



O Oscilador Ergodic por William Blau baseia-se no indicador Índice de Força Verdadeira (veja Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis).

Para indicar a inversão da tendência, é utilizado a linha de sinal.

Sinal de compra: cruzamento para cima da linha de sinal.

Sinal de venda: cruzamento para baixo da linha de sinal.

A linha de sinal é calculada utilizando a suavização de uma linha de base (Ergódica, Índice de Força Verdadeiro), o período médio é igual ao último período médio de uma linha de base.

A tendência é de alta quando a linha de base está acima da linha de sinal, a tendência é de baixa quando a linha de base está abaixo da linha de sinal.



WilliamBlau.mqh deve ser colocado em terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_Ergodic.mq5 deve ser colocado em terminal_data_folder\MQL5\Indicators\

Cálculo:



Oscilador Ergodic é calculada pela fórmula:

Ergodic(price,q,r,s,u) = TSI(price,q,r,s,u) SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic(price,q,r,s,u) ,ul)



onde:



Ergódic() - linha de base - Índice de Força Verdadeira TSI (preço, q, r, s, u);

SignalLine() - linha de sinal - média móvel exponencial com período ul, aplicado a Ergodic;

ul - período da linha de sinal médio (de acordo com Willam Blau, deve ser igual ao último período médio (>1) da linha Ergódica. Por exemplo Ergodic(p, q, r, s, u) = Ergodic(preço, 2,20,5,1), neste caso ul = s = 5.

Parâmetros de entrada:

graphic plot #0 - Ergodic (True Strength Index):

q - Período de Momentum (por padrão q = 2);



r - período do 1º EMA, aplicada ao Momentum (por padrão r = 20);



s - período da 2ª EMA, aplicada ao resultado da primeira suavização (por padrão s = 5);



u - período do 3º EMA, aplicada ao resultado da segunda suavização (por padrão u = 3);

graphic plot #1 - Linha de sinal:

ul - período da linha de sinal de suavização, aplicado a linha de base (por padrão ul = 3);

AppliedPrice - Preço (Por padrão AppliedPrice = PRICE_CLOSE).

Nota: