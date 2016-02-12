CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Rate Of Change (ROC) - Taxa de Variação - indicador para MetaTrader 4

Михаил | Portuguese English Русский Deutsch 日本語
Visualizações:
2378
Avaliação:
(32)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador mostra o percentual de variação dos preços para o período especificado nos pares específicos e traça as barras correspondentes na sub-janela do indicador.

Ao clicar em um barra ou em um nome de um par o gráfico correspondente é aberto com o período especificado nos parâmetros de entrada.

tela

Parâmetros de entrada

Recomendações:

  • A lista de pares é inserida usando um separador sem espaços.
  • A seleção dos pares na janela do "Market Watch" é executada automaticamente.
  • Quando o tamanho da janela muda o gráfico ou quando uma barra ultrapassa as fronteiras da sub-janela, ocorre um escalonamento automático da barra.
  • Se ocorrer um erro de escala da fonte durante a escala da janela, aumente ou diminua a altura da sub-janela do indicador.

erro

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13404

Oscilador Ultra Oscilador Ultra

Outra interpretação dos indicadores de médias móveis.

Calcular Lucro Prejuízo em LinePrice Calcular Lucro Prejuízo em LinePrice

O cálculo dos lucros/prejuízos na moeda de depósito no nível de preço do símbolo desejado em todas as ordens abertas.

Tempo restante para o fechamento da barra Tempo restante para o fechamento da barra

O indicador mostra a hora do servidor e o tempo restante para o fechamento da barra atual nos períodos М1-D1.

Expert Advisor de Tendência com base na estratégia Escort Expert Advisor de Tendência com base na estratégia Escort

O Expert Advisor abre uma ordem pela estratégia de negociação, coloca o take profit e o stop loss, ele protege a posição movendo o stop loss para o break-even, e mantém-o com um trailing stop (stop móvel).