Rate Of Change (ROC) - Taxa de Variação - indicador para MetaTrader 4
Visualizações: 2378
- 2378
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador mostra o percentual de variação dos preços para o período especificado nos pares específicos e traça as barras correspondentes na sub-janela do indicador.
Ao clicar em um barra ou em um nome de um par o gráfico correspondente é aberto com o período especificado nos parâmetros de entrada.
Recomendações:
- A lista de pares é inserida usando um separador sem espaços.
- A seleção dos pares na janela do "Market Watch" é executada automaticamente.
- Quando o tamanho da janela muda o gráfico ou quando uma barra ultrapassa as fronteiras da sub-janela, ocorre um escalonamento automático da barra.
- Se ocorrer um erro de escala da fonte durante a escala da janela, aumente ou diminua a altura da sub-janela do indicador.
