このインディケータは、指定された通貨ペアと期間で、レートの変化率をパーセンテージで表示し、インディケータのサブウィンドウで条件に合うバーを作成します。

バーおよび通貨ペア名をクリックすると、入力パラメータで設定されたグラフが発生します。





アドバイス：