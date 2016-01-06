無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このインディケータは、指定された通貨ペアと期間で、レートの変化率をパーセンテージで表示し、インディケータのサブウィンドウで条件に合うバーを作成します。
バーおよび通貨ペア名をクリックすると、入力パラメータで設定されたグラフが発生します。
アドバイス：
- 通貨ペアの一覧はスペースを入れずに、コンマで区切る必要があります。
- 通貨ペアの選択が「マーケットレビュー」ウィンドウで自動的に行われます。
- チャートのサイズを変更する、またはバーが制限を越える場合、拡大／縮小設定が自動的に選択されます。
- 拡大縮小を設定するときにエラーが発生した場合、インディケータのサブウィンドウの高度を上げるまたは下げる必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13404
