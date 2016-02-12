Autor real:

Baseado no código de Igor V. Kim aka KimIV. Código melhorado, a pedido de muitos traders.

Este Expert Advisor calcula o lucro ou o prejuízo na moeda de depósito de todas as ordens a mercado abertas no gráfico atual, no preço do símbolo desejado. Os cálculos são realizados usando a linha horizontal colocada pelo trader, com o nome "LP" especificado nos parâmetros.

Crie uma linha e renomeie-o para "LP". Quando a linha é movida, o lucro/prejuízo é recalculado, o lucro/prejuízo é mostrado no preço onde a linha é colocada.

Se o MagicNumber for especificado, apenas as decisões com esse número será considerado no cálculo. No MagicNumber igual a -1 qualquer ordem no símbolo atual irá ser utilizado para o cálculo.