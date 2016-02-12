CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

Calcular Lucro Prejuízo em LinePrice - expert para MetaTrader 4

на основе кода KimIV | Portuguese English Русский Deutsch 日本語
Publicado por:
Mikhail Maloyarov
Visualizações:
2404
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Baseado no código de Igor V. Kim aka KimIV. Código melhorado, a pedido de muitos traders.

Este Expert Advisor calcula o lucro ou o prejuízo na moeda de depósito de todas as ordens a mercado abertas no gráfico atual, no preço do símbolo desejado. Os cálculos são realizados usando a linha horizontal colocada pelo trader, com o nome "LP" especificado nos parâmetros.

Crie uma linha e renomeie-o para "LP". Quando a linha é movida, o lucro/prejuízo é recalculado, o lucro/prejuízo é mostrado no preço onde a linha é colocada.

Se o MagicNumber for especificado, apenas as decisões com esse número será considerado no cálculo. No MagicNumber igual a -1 qualquer ordem no símbolo atual irá ser utilizado para o cálculo.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13330

ClockAnalog ClockAnalog

Relógio analógico do mercado GMT (UTC) 24 horas visualizados em segundo plano. O relógio exibe o horário de Greenwich e mostra o status de todas as principais bolsas de valores, de acordo com sua programação.

ID Lite Info MA ID Lite Info MA

O indicador mostra os valores das médias móveis (MA), deltas entre os valores e os deltas entre as МА's.

Oscilador Ultra Oscilador Ultra

Outra interpretação dos indicadores de médias móveis.

Rate Of Change (ROC) - Taxa de Variação Rate Of Change (ROC) - Taxa de Variação

O indicador mostra o percentual de variação dos preços para o período especificado nos pares especificados.