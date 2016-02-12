Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Oscilador Ultra - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1043
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Outra interpretação dos indicadores de médias móveis.
Imagens:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13339
