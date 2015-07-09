Смотри, как бесплатно скачать роботов
Rate Of Change (ROC) - индикатор для MetaTrader 4
7289
Индикатор отображает процентное изменение цены за выбранный период по выбранным парам и строит соответствующие бары в индикаторном подокне.
Щелчок на баре или названии пары открывает соответствующий график с периодом, указанным во входных параметрах.
Советы:
- Перечень пар вводится через разделитель без пробелов.
- Выбор пар в окне "Обзор рынка" происходит автоматически.
- После изменения размеров окна графика или при выходе бара за границу подокна происходит подстройка масштаба баров.
- Если при масштабировании окна возникла ошибка масштаба шрифта, нужно увеличить или уменьшить высоту индикаторного подокна.
