Расчет прибыли/убытка в валюте депозита на желаемом уровне цены инструмента по всем открытым ордерам.

Индикатор показывает время сервера и время до окончания текущей свечи на таймфреймах М1-D1.

Советник открывает ордер по торговой стратегии, устанавливает тейк-профит и стоп-лосс. Защищает позицию, перенося стоп-лосс в безубыток, и сопровождает ее трейлинг-стопом.