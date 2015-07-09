CodeBaseРазделы
Индикаторы

Rate Of Change (ROC) - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор отображает процентное изменение цены за выбранный период по выбранным парам и строит соответствующие бары в индикаторном подокне.

Щелчок на баре или названии пары открывает соответствующий график с периодом, указанным во входных параметрах.

Input Parameters

Советы:

  • Перечень пар вводится через разделитель без пробелов.
  • Выбор пар в окне "Обзор рынка" происходит автоматически.
  • После изменения размеров окна графика или при выходе бара за границу подокна происходит подстройка масштаба баров.
  • Если при масштабировании окна возникла ошибка масштаба шрифта, нужно увеличить или уменьшить высоту индикаторного подокна.

Calc Profit Loss on LinePrice Calc Profit Loss on LinePrice

Расчет прибыли/убытка в валюте депозита на желаемом уровне цены инструмента по всем открытым ордерам.

Ultra Oscillator Ultra Oscillator

Еще одна интерпретация показаний индикаторов скользящих средних.

Время до закрытия бара Время до закрытия бара

Индикатор показывает время сервера и время до окончания текущей свечи на таймфреймах М1-D1.

Трендовый советник по стратегии Escort Трендовый советник по стратегии Escort

Советник открывает ордер по торговой стратегии, устанавливает тейк-профит и стоп-лосс. Защищает позицию, перенося стоп-лосс в безубыток, и сопровождает ее трейлинг-стопом.