Rate Of Change (ROC) - Indikator für den MetaTrader 4
Der Indikator zeigt den Prozentsatz der Preisänderung für den angegebenen Zeitraum der angegebenen Paare, in einem Indikator Unterfenster.
Ein Klick auf eine Bar oder ein Name eines Paares öffnet einen entsprechenden Chart mit der Periode der Eingabeparameter.
Empfehlungen:
- Die Liste der Paare wird mit einem Trennzeichen ohne Leerzeicheneingegeben.
- Auswahl der Paare im Fenster "Market Watch" wird automatisch durchgeführt.
- Wenn das Chartfenster seine größe verändert oder wenn eine Balken die Grenzen des Unterfensters überschreitet, tritt eine automatische Skalierung ein.
- Wenn ein Fehler bei der Schriftskalierung auftritt, während die Fensterskalierung, erhöhen oder verringern sie der Höhe des Indikators Unterfenster.
