ColorStepXCCX_HTF - indicador para MetaTrader 5
O indicador ColorStepXCCX com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador ColorStepXCCX.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorStepXCCX_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13387
