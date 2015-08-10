CodeBaseSeções
ColorJFatlSpeed_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador ColorJFatlSpeed com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador ColorJFatlSpeed.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorJFatlSpeed_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13359

