Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
ColorJVariation_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 919
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O indicador ColorJVariation com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
O indicador requer o arquivo do indicador ColorJVariation.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorJVariation_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13364
O indicador ColorJFatlSpeed com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.Exp_ColorJLaguerre
O Expert Advisor Exp_ColorJLaguerre baseia-se na mudança de posição do oscilador ColorJLaguerre em relação aos níveis de sobrecompra e sobrevenda.
O indicador ColorLeManTrend com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.ColorLinearRegSlope_V2_HTF
O indicador ColorLinearRegSlope_V2 com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.