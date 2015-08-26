Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorJFatlSpeed_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 731
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ColorJFatlSpeed con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorJFatlSpeed.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorJFatlSpeed_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13359
El experto Exp_ColorJLaguerre está construido sobre la base del cambio de posición del oscilador ColorJLaguerre con respecto a los niveles de sobrecompra y sobreventa.Exp_ColorJMomentum
El experto Exp_ColorJMomentum está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del oscilador ColorJMomentum.
Indicador ColorJVariation con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorLeManTrend_HTF
Indicador ColorLeManTrend con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.