代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ColorJFatlSpeed_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
958
等级:
(16)
已发布:
已更新:
colorjfatlspeed.mq5 (9.68 KB) 预览
colorjfatlspeed_htf.mq5 (8.86 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标 ColorJFatlSpeed 在输入参数中有时间帧选项。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// 指标图表周期 (时间帧)

此指标需要 ColorJFatlSpeed.mq5 的指标编译文件。将它放置在<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\ 中。

图例.1. ColorJFatlSpeed_HTF 指标

图例.1. ColorJFatlSpeed_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13359

Exp_ColorJLaguerre Exp_ColorJLaguerre

这款 Exp_ColorJLaguerre EA 基于 ColorJLaguerre 振荡器相对于超买和超卖级别的位置变化。

Exp_ColorJMomentum Exp_ColorJMomentum

基于 ColorJMomentum 直方条方向改变的 Exp_ColorJMomentum EA。

ColorJVariation_HTF ColorJVariation_HTF

指标 ColorJVariation 在输入参数中有时间帧选项。

ColorLeManTrend_HTF ColorLeManTrend_HTF

指标 ColorLeManTrend 在输入参数中有时间帧选项。