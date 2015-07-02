CodeBaseРазделы
Индикаторы

ColorJFatlSpeed_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Индикатор ColorJFatlSpeed с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorJFatlSpeed.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorJFatlSpeed_HTF

