CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ColorZerolagX10MA_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1375
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор ColorZerolagX10MA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorZerolagX10MA.mq5.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagX10MA_HTF

Рис.1. Индикатор ColorZerolagX10MA_HTF

Gaps Gaps

Индикатор ценовых разрывов между закрытием предыдущей свечи и открытием текущей (нулевой).

ColorJMomentum_HTF ColorJMomentum_HTF

Индикатор ColorJMomentum с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorZerolagX10MA Exp_ColorZerolagX10MA

Эксперт Exp_ColorZerolagX10MA построен на основе изменения направления движения скользящей средней ColorZerolagX10MA.

ColorZerolagX10MA_StDev ColorZerolagX10MA_StDev

Индикатор ColorZerolagX10MA с дополнительной индикацией силы тренда цветными точками на основе алгоритма стандартного отклонения.