MomentumCloud_HTF - indicador para MetaTrader 5

O indicador MomentumCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período gráfico do indicator (período)

O indicador requer o arquivo do indicador MomentumCloud.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador MomentumCloud_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13308

