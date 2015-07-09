Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Aggressiveness_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 1577
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador Aggressiveness com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período gráfico do indicator (período)
Este indicador requer o arquivo do indicador Aggressiveness.mq5. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador Aggressiveness_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13224
