Este oscilador análogo ao TriX é calculado com base em cinco indicadores Oscilador Médias Móveis Exponenciais Triplas.
Todas as variáveis editáveis são implementadas como parâmetros de entrada do indicador. No entanto, tenha em mente que estas variáveis são interdependentes, em certa medida, assim, você deve ajustá-los com mais cuidado!
As variáveis de entrada FactorN representam a unidade de peso de TriX com o número N no valor total do indicador.
Fig.1. O indicador ColorZerolagTriX
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13213
O indicador TriXCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.TriXCloud
Indicador de nuvem, os envelopes dos quais representam os valores de oscilador Trix calculados para alta e baixa dos preços.
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagTriX entra no mercado quando o indicador de nuvem ColorZerolagTriX muda de cor.Exp_CenterOfGravityOSMA
O Expert Advisor Exp_CenterOfGravityOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma CenterOfGravityOSMA.