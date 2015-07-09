CodeBaseSeções
Exp_CenterOfGravityOSMA - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
O Expert Advisor Exp_CenterOfGravityOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma CenterOfGravityOSMA. O sinal é formado quando uma barra está se fechando, se houver mudança na direção em Movimento médio.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador CenterOfGravityOSMA.ex5 compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Note que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite usar Expert Advisors com corretores que oferecem spread diferente de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit em conjunto com a abertura de uma posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algoritmos de Negócio.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultado de teste para 2014 no USDJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13215

