O Expert Advisor Exp_ColorZerolagTriX entra no mercado quando o indicador de nuvem ColorZerolagTriX muda de cor. O sinal é formado quando no fechamento da barra o oscilador atravessou a linha de sinal.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador ColorZerolagTriX.ex5 compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014 no GBPJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste