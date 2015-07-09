CodeBaseSeções
Exp_ColorZerolagTriX - expert para MetaTrader 5

\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
colorzerolagtrix.mq5 (10.85 KB) visualização
\MQL5\Experts\
exp_colorzerolagtrix.mq5 (6.56 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagTriX entra no mercado quando o indicador de nuvem ColorZerolagTriX muda de cor. O sinal é formado quando no fechamento da barra o oscilador atravessou a linha de sinal.

Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador ColorZerolagTriX.ex5 compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico

Resultados do teste para 2014 no GBPJPY H4:

Fig.2. Gráfico de resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13214

