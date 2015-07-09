Participe de nossa página de fãs
O Expert Advisor Exp_ColorZerolagTriX entra no mercado quando o indicador de nuvem ColorZerolagTriX muda de cor. O sinal é formado quando no fechamento da barra o oscilador atravessou a linha de sinal.
Este Expert Advisor requer o arquivo do indicador ColorZerolagTriX.ex5 compilado para executar. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Logo abaixo encontramos os testes realizados com o Expert Advisor utilizando os parâmetros de entrada padrão. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig.1. Exemplos de negociação no gráfico
Resultados do teste para 2014 no GBPJPY H4:
Fig.2. Gráfico de resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13214
Este oscilador análogo ao TriX é calculado com base em cinco indicadores Oscilador Médias Móveis Exponenciais Triplas.TriXCloud_HTF
O indicador TriXCloud com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.
O Expert Advisor Exp_CenterOfGravityOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma CenterOfGravityOSMA.ColorZerolagTriX_HTF
O indicador ColorZerolagTriX com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.