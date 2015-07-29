代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

ColorZerolagTriX - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1205
等级:
(17)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

此 TriX 模拟振荡器基于五条三重指数移动均线振荡器指标。

所有的可编辑变量作为指标输入参数。但是，请记住，这些变量在一定程度上是相互依赖，所以您应该仔细地调整它们！

FactorN 输入变量代表全部指标数值中的 N 个数量的 TriX 单位权重。

图例.1. ColorZerolagTriX 指标

图例.1. ColorZerolagTriX 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13213

TriXCloud_HTF TriXCloud_HTF

此 TriXCloud 指标在输入参数中有时间帧选项。

TriXCloud TriXCloud

云指标，在计算最高价和最低价的 TriX 振荡器之间绘制包络。

Exp_ColorZerolagTriX Exp_ColorZerolagTriX

当 ColorZerolagTriX 指标的云改变其颜色时，Exp_ColorZerolagTriX EA 入场。

Exp_CenterOfGravityOSMA Exp_CenterOfGravityOSMA

基于 CenterOfGravityOSMA 直方条方向改变的 Exp_CenterOfGravityOSMA EA。