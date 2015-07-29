请观看如何免费下载自动交易
此 TriX 模拟振荡器基于五条三重指数移动均线振荡器指标。
所有的可编辑变量作为指标输入参数。但是，请记住，这些变量在一定程度上是相互依赖，所以您应该仔细地调整它们！
FactorN 输入变量代表全部指标数值中的 N 个数量的 TriX 单位权重。
图例.1. ColorZerolagTriX 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13213
